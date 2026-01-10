L'Atalanta non si ferma più: battuto il Torino 2-0 e terza vittoria consecutiva per Palladino

L’Atalanta non si ferma più e mette a segno la sua terza vittoria consecutiva, la quinta nelle ultime sei partite di campionato. Contro il Torino, alla New Balance arena di Bergamo, la Dea ritrova il gol di Charles De Ketelaere dopo 12 minuti e il raddoppio a tempo scaduto di Mario Pasalic e ottiene i tre punti e a portarsi a 3 lunghezze di distanza dal Como.

Il primo tempo

Gli uomini di Raffaele Palladino ci mettono appena 12 minuti per sbloccare la gara con il ritorno al gol dopo 118 giorni di Charles De Ketelaere. L’attaccante belga si attacca bene il primo palo in occasione di corner pennellato dentro da Bernasconti, svetta di testa anticipando tutti e batte con precisione Paleari. La rete, non scuote il Torino, con l’Atalanta che continua a fare la partita sfruttando soprattutto la brillantezza di Nicola Zalewski. Proprio dai piedi del calciatore italopolacco nascono due azioni con cui i nerazzurri sfiorano il pareggio: al 26’ l’ex Inter mette nel mezzo una punizione che trova la testa di Krstovic, il quale però non riesce ad angolare e trova il bloccaggio sicuro di Paleari; al 35’ azione bellissima dei padroni di casa, con Ederson che imbuca verso la porta proprio Zalewski, il quale manca di precisione e calcia troppo centrale.

Il secondo tempo

Nella ripresa ripartono subito a macinare i padroni di casa, subito ad un passo dal raddoppio con un bel triangolo in area tra Krstovic e De Ketelaere, sprecato dall’attaccante montenegrino, che da pochi passi sbuccia il pallone ricevuto dal compagno senza trovare la porta. Passano una manciata di secondi e una super giocata con il tacco di Zalewski manda in porta di Zappacosta, che calcia da opzione defilata e trova la parata di Paleari, che si aiuta con il palo a deviare il tiro dell’ex di turno. Con il passare dei minuti, però, l’Atalanta cala e il Torino cresce anche grazie ai cambi, specialmente con gli ingressi di Ilkhan, Adams e Simeone. Proprio il Cholito al 75’ viene lanciato in profondità e tenta lo scavetto trovando una risposta super di Carnesecchi. Nel finale gli uomini di Barone provano in tutti i modi a trovare il pari, ma alla fine è la Dea a trovare il raddoppio a tempo scaduto con Pasalic, che esulta rivolgendo gli occhi al cielo per il padre scomparso.