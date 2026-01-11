Catania, Toscano: "Nessuna gara è semplice, contro la Cavese servono fame e qualità"

Il Catania torna a giocare al Massimino e domani, alle 14:30, ospiterà la Cavese in una sfida delicata del girone C. Alla vigilia ha parlato l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano, soffermandosi sia sul mercato sia sull’avversario.

Partendo dagli ultimi innesti, Toscano ha spiegato le qualità di Bruzzaniti: “Ha caratteristiche simili a Cicerelli, è un trequartista forte nell’uno contro uno e nella finalizzazione. Lo conosco da anni, è cresciuto molto e credo abbia tutte le qualità per darci una grande mano”.

Il tecnico però non abbassa la guardia sulla partita: “In questo girone non esistono partite facili. Squadre come Trapani e Siracusa sembravano in difficoltà e invece arrivano da risultati importanti. Questo dice tutto sul livello del campionato”.

La Cavese viene considerata un avversario ostico: “È una squadra che arriva da buone prestazioni, corre tanto ed è ben organizzata. Per questo dobbiamo pensare esclusivamente a fare la nostra partita”.

Infine, uno sguardo alla classifica e al contesto generale: “Siamo a due punti dalla vetta e vogliamo recuperare terreno. Negli ultimi dieci anni non ricordo un girone C così equilibrato e competitivo. Ogni settimana devi trovare soluzioni diverse e migliorare costantemente”.