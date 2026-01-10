Brescia, doppio colpo di mercato: in chiusura le trattative per Marras e Lescano
Facundo Lescano e Manuel Marras sono pronti a diventare due nuovi calciatori dell'Union Brescia. Le trattative, portate avanti da diversi giorni da parte della società e della dirigenza, hanno subito un'accelerata nella giornata di oggi e molto presto il tecnico Eugenio Corini potrebbe avere a disposizione elementi che innalzerebbero di molto il tasso tecnico di una rosa che si candida sin da ora a essere una delle super favorite per i playoff. La punta argentina, in forza all'Avellino, e l'estroso esterno offensivo della Reggiana dovrebbero essere ufficializzati nella giornata di lunedì.
