Inter in pressing su Palestra, domenica l'occasione per parlare con l'Atalanta

C'è un giocatore che in questo momento sta attirando l'attenzione di tutte le big d'Italia ed è Marco Palestra. Chi è più interessato delle altre in questo momento è l'Inter, un po' per necessità e un po' perché i rapporti con l'Atalanta sono ottimi e in Viale della Liberazione sperano di avere un canale preferenziale dopo il mancato approdo di Lookman a Milano la scorsa estate.

Il 28 dicembre è in programma il match alla New Balance Arena tra la Dea e gli uomini di Cristian Chivu, al quale ovviamente non prenderà parte l'esterno italiano, oggi in prestito al Cagliari. Chissà che Marotta e i dirigenti dell'Inter non possano cominciare a parlare proprio del classe 2005. A spingere Ausilio e gli altri uomini mercato a muoversi in anticipo rispetto all'estate è stato l'infortunio capitato a Denzel Dumfries, che si è dovuto operare alla caviglia e resterà fermo nei prossimi mesi.

In questo momento Luis Henrique, pagato circa 25 milioni di euro, sta deludendo e non ci sono delle vere e proprie alternative al brasiliano. Diouf sembra essere in crescita, ma è adattato sulla fascia destra e il contributo che offre in fase di copertura non è notevole. Ecco perché Palestra è qualcosa in più di una semplice idea.