Palestra show col Cagliari, il compagno di squadra Luperto: "Può fare grandi cose in questa Serie A"

"Sinora abbiamo fatto bene, 25 punti in 22 gare sono un buon bottino. Ma il campionato è tutt’altro che finito". Parla così Sebastiano Luperto, difensore del Cagliari, in una lunga intervista ai microfoni di Radio Tv Serie A. "Non abbiamo ancora fatto nulla - alcune delle dichiarazioni riportate dai canali ufficiali del club sardo -, c’è tanto da lottare e sudare per raggiungere il nostro obiettivo, quanto prima possibile. Abbiamo trovato un equilibrio che dovremo mantenere nelle prossime partite, a partire da sabato, è fondamentale. Il Mister ci sta dando tanti consigli, ha trovato la chiave giusta. Nelle ultime partite abbiamo dimostrato quanto teniamo alla salvezza, quando è grande la voglia di non prendere gol, di sacrificarsi per il compagno”.

Il rapporto con Pisacane - "Con il Mister e lo staff analizziamo tanto gli errori, gli aspetti su cui dobbiamo migliorare, anche a livello individuale. Conosce molto bene l’ambiente Cagliari, le dinamiche, i tasti che è necessario toccare con noi. Ci sta dando una grande mano a livello di organizzazione di gioco, questo sta facendo la differenza. Da subito ha avuto un grande rapporto con tutti, è un allenatore che cerca sempre il confronto”.

I compagni di squadra - “Palestra ha grandi potenzialità, lo sta dimostrando: ha gamba, non gioca solo sul binario, ma può entrare dentro campo perché sa usare entrambi i piedi. Marco è un quinto che può fare grandi cose in questa Serie A, anche ad altissimo livello. È un ragazzo bravissimo, ha sempre degli atteggiamenti giusti, sa stare all’interno dello spogliatoio. Il futuro è dalla sua. Mina? Con Yerry ci conosciamo sempre di più, quando giochi insieme per più partite aumenta l’intesa, per una coppia di difensori è molto importante: capisci, ad esempio, quando il compagno è in difficoltà, come puoi dargli una mano e viceversa come ti può aiutare lui”.