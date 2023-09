Inter, Inzaghi su Frattesi: "Non era al 100%, per questo motivo non ha giocato dall'inizio"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha analizzato ai microfoni di 'Sky' il pareggio conquistato questa sera sul campo della Real Sociedad: "Non abbiamo approcciato bene la gara, ce la siamo complicata da soli e poi di fronte c'era un avversario di assoluto valore. Siamo stati bravi e fortunati perché nella prima ora siamo stati graziati, poi in venti minuti abbiamo pareggiato e alla fine l'avremmo anche potuta vincere. S'è vista un po' di stanchezza, sia fisica che mentale. Prima del derby avevamo 16 giocatori che venivano da due settimane di ritiro con le nazionali. Ora dobbiamo essere bravi a recuperare, sappiamo che giocando ogni 48-72 ore non è semplice".

Come gestirà Frattesi?

"Davide non era al 100%, negli ultimi due giorni non s'è potuto allenare come s'è sempre allenato. Il suo minutaggio non poteva essere più alto di questo".

Più importante il campionato?

"Assolutamente no, siamo l'Inter e abbiamo il dovere di lottare su tutti i fronti. Abbiamo trovato di fronte una squadra di assoluto valore".