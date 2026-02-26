L’Inter si lecca le ferite, ma il suo ex non sorride: in un mese Inzaghi sta buttando un campionato già vinto

Settimana più agra che dolce per l’Inter, che dopo essersi portata a più dieci sul Milan ha salutato con grande anticipo la Champions League, sconfitta andata e ritorno dal Bodo/Glimt. La consolazione, per i tifosi nerazzurri, è proprio relativa al vantaggio in campionato, tale da poter considerare il resto della stagione una marcia verso il ventunesimo scudetto, per la squadra di Cristian Chivu. Un risultato non centrato l’anno scorso, quando i sogni di gloria europea portarono - non senza qualche recriminazione sugli arbitraggi - la squadra allenata da Simone Inzaghi a chiudere senza titoli.

È anche il momento del tecnico piacentino, che ha sempre diviso i tifosi tra chi ne ha apprezzato la capacità di fare grandi cose in stagioni complicate e chi invece ritiene potesse vincere di più, a regalare un po’ di schadenfreude (la gioia per la sfortuna altrui) ai suoi ex sostenitori. In un mese, l’Al-Hilal di Inzaghi ha infatti dilapidato un vantaggio clamoroso: prima a più sette sull’Al-Nassr, la squadra di Riyadh si ritrova a inseguire non soltanto la formazione di Cristiano Ronaldo (attualmente prima a +3), ma anche l’Al-Ahli, nel frattempo inseritasi al secondo posto.

Dall'Arabia Saudita: Inzaghi a rischio esonero

A segnare il crollo dell’Al-Hilal non sono state le sconfitte: la squadra di Inzaghi è tuttora l’unica imbattuta della Saudi Pro League. Troppi, in compenso, i pareggi: quattro nelle ultime sei partite. Nello stesso periodo, l’Al-Nassr ha invece vinto tutte le partite, “mangiando” dieci punti ai rivali cittadini. Ad appesantire il tutto, il caso del calciomercato saudita: a gennaio l’Al-Hilal ha “soffiato” Karim Benzema all’Al-Ittihad, portando addirittura allo sciopero di Cristiano Ronaldo, peraltro ex compagno del francese negli anni del Real Madrid. Dopo un ottimo avvio, però, Karim si è infortunato. E Inzaghi è crollato.