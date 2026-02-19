Henry parla da azionista del Como: "Stiamo facendo estremamente bene. Obiettivo Europa"
TUTTO mercato WEB
Thierry Henry è uno degli azionisti di minoranza del Como, col club posseduto nella sua maggioranza dalla famiglia Hartono. Lo stesso ex campione francese, ai microfoni di CBS Sports Golazo, ha parlato della stagione del club lariano dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan a San Siro nella serata di ieri: "Guardate dove siamo, con la squadra che abbiamo. Stiamo facendo estremamente bene, così come lo sta facendo Cesc".
Obiettivi per questa stagione?
"Io credo che potremmo lottare per l'Europa. Non sono parole che mettono pressione alla squadra perché è esattamente dove siamo adesso. Ripeto guardate la squadra, non è per dire che i nostri giocatori non sono bravi, ma con quello che abbiamo stiamo facendo estremamente bene".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
2 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca