Tre ko su tre in Champions, la stoccata di Henry: "E' la situazione attuale del calcio italiano"

L'ultima giornata di Champions League ha portato solo amarezze per le squadre italiane. Partendo dalla serata di martedì con la Juventus che è stata sconfitta per 5-2 in casa del Galatasaray e arrivando al ko del Westfalenstadion dell'Atalanta, battuta 2-0 dal Borussia Dortmund. Ieri sera, infine, anche l'Inter capolista ha subito una pesante battuta d'arresto. In casa del Bodo/Glimt i nerazzurri di Cristian Chiuvu sono stati fermati 3-1.

Risultati che potrebbero essere ribaltati in caso di successo con tre reti di scarto per le due compagini nerazzurre mentre al ritorno i bianconeri di Luciano Spalletti dovrebbero imporsi con tre reti di scarto per poter festeggiare la qualificazione agli ottavi di finale. Situazioni possibili anche se sono molto difficili da raggiungere alla luce delle difficoltà patite in tutt'e tre le gare di andata.

E a commentare il momento delle nostre squadre ha pensato Thierry Henry. L'ex attaccante francese colonna dell'Arsenal, che in Italia ha vestito la maglia della Juventus per un breve periodo, ha espresso il proprio parere nel corso del suo intervento per CBS Sports Golazo: "Siete sorpresi? E' la situazione attuale del calcio italiano, sfortunatamente. Sia in casa che in trasferta. Le squadre italiane sono così certe di rimontare al ritorno?".