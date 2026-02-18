Henry: "Capisco Vinicius, è successo anche a me. Non possiamo far finta di niente"

La vittoria del Real Madrid sul campo del Benfica (0-1) nell’andata dei playoff di Champions League è passata in secondo piano rispetto alle gravi accuse di razzismo lanciate da Vinícius Jr. L’attaccante brasiliano ha denunciato di essere stato chiamato "mono" (scimmia) dall’argentino Gianluca Prestianni, episodio che ha portato l’arbitro François Letexier ad attivare il protocollo UEFA contro il razzismo e a sospendere il match per circa dieci minuti.

Nel post-partita, Kylian Mbappé ha chiesto provvedimenti severi, sostenendo di aver sentito più volte l’insulto e invitando l’UEFA ad agire con fermezza: "Non possiamo accettare certi comportamenti nella competizione più importante d’Europa. Dobbiamo essere un esempio per i bambini che ci guardano". A schierarsi apertamente con il brasiliano è stato anche Thierry Henry, oggi opinionista per CBS Sports. L’ex attaccante ha lodato la presa di posizione di Mbappé e ha parlato con cognizione di causa: "Sono stato chiamato scimmia in passato, so cosa significhi. Non possiamo far finta di niente". Henry ha respinto ogni generalizzazione sul Benfica come club, sottolineando che la responsabilità, se accertata, sarebbe individuale.

Prestianni ha negato l’accusa, mentre Tchouameni ha dichiarato che il giocatore del Benfica gli ha confessato di aver usato un’espressione omofoba, una linea difensiva che ha sollevato ulteriore indignazione. Henry ha chiuso con un appello chiaro: basta minimizzare o spostare l’attenzione. "È uno sport meraviglioso, ma quando qualcuno viene umiliato non possiamo girarci dall’altra parte".