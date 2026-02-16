Inter-Juve, per SportMediaset Spalletti si è rivolto così a Marotta: "Avete fatto una maialata"

Continuano a emergere ulteriori novità su Inter-Juventus e su quello che è successo nel tunnel di San Siro. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Luciano Spalletti, tecnico dei bianconeri, si sarebbe rivolto a Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, commentando così l'espulsione di Kalulu per doppio giallo: "Avete fatto una maialata".

Le immagini che tutti hanno visto sicuramente non sono belle, anche perché Chiellini e Comolli hanno attaccato verbalmente il direttore di gara La Penna, cosa che non può essere accettata dall'AIA e in generale da chiunque, malgrado l'errore resti e vada ammesso. Spalletti invece è stato un po' più pacato, ma ha comunque espresso il suo pensiero al fischietto di Roma: "Si falsa la partita".