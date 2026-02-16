Live TMW Juventus, McKennie: "Qui per vincere. Rinnovo? Penso solo a domani"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

18:30 - Weston McKennie, centrocampista della Juventus, presenta Galatasaray-Juventus, gara valida per i playoff di andata di Champions League in programma domani alle 18:45. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

Quanto è importante questa doppia partita?

"È una partita molto importante per noi e vogliamo vincere tutte le partite perchè siamo la Juventus. Poi per andare avanti io voglio questa partita".

Ti piacerebbe giocare da numero 9?

"Io sono un giocatore che è sempre disponibile per la mia squadra. Io gioco dove vuole il mister anche in porta".

Sul rinnovo?

"Ci pensiamo dopo, perchè sono qua per vincere una partita".

Il rinnovo è vicino o lontano?

"Questa è una cosa tra la Juventus e il mio agente. Io devo pensare solo al campo e il mio agente penserà al rinnovo".

Come state dopo quello che è successo a San Siro?

"È un po' difficile quando succedono queste cose. Noi dobbiamo concentrarci solo su domani e pensiamo solo a vincere. Vogliamo dare il nostro massimo".

Yildiz vi ha parlato dell'ambiente che c'è qui a Istanbul?

"Lui ha parlato di questo e io giocato qua tanti anni fa, perciò conosco atmosfera e tifosi. Noi speriamo che non ci fischino troppo anche grazie a Kenan".

La Juve ha battuto il Galatasaray solo una volta...

"Non crea pressione tutto questo, perchè è una nuova esperienza per noi e vogliamo vincere".

Termina la conferenza di Weston McKennie