Milan, Scaroni: "Con l'Inter rappresentiamo Milano nel mondo. Da Marotta devo prendere lezioni"

Daniel Uccellieri
Oggi alle 20:13Serie A
Daniel Uccellieri
fonte Antonello Gioia

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato dal palco dell'evento Your Next Milano 2026 dalla Triennale di Milano. Queste le sue parole raccolte da TMW:

"Da otto anni sono presidente del Milan, ogni tanto me lo dimentico. È un'esperienza incredibile. Certo, devo prendere lezioni di calcio da Marotta tutti i giorni eh (Marotta seduto accanto a lui, ndr), non c'è il minimo dubbio... Volevo cominciare col dire una cosa, perché Milan e Inter vivono tranquillamente da tanti anni in un San Siro che oggi consideriamo, giustamente, obsoleto e costruiscono un nuovo stadio insieme? Perché sostanzialmente Milan e Inter hanno lo stesso numero di tifosi, hanno una composizione territoriale e sociale molto simile: per questo si possono permettere di fare uno stadio insieme. Se voi pensate ad altre città italiane con due squadre, quasi per nessuna una convivenza è facile come per Milan e Inter: entrambe rappresentiamo Milano nel mondo, abbiamo clubs dagli Stati Uniti alla Thailandia, all'Indonesia, all'Australia... Tutto questo è un modo di esportare la nostra città estremamente efficiente e che dà una serie di ritorni importanti.

Quando si svolge una partita di Champions League a Milano, gli esercizi commerciali aumentano il loro fatturato del 30%. E anche per le partite del campionato: quando vedete i 75mila a San Siro, mica sono tutti milanesi ma vengono da tutta Italia a vedere le partite. Creiamo un indotto per alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto estremamente redditizio per la città: creiamo valore ogni volta che competiamo".

Scaroni parla anche del nuovo stadio
“San Siro è uno stadio iconico. Ma cominciamo col dire chi l’ha fatto iconico? Il Milan e l’Inter. Se faremo lo stadio, vinceremo le partite e saremo delle grandi squadre nel mondo sarà di nuovo iconico, perché siamo noi a dare l’iconicità, non è un pezzo di terra o un pezzo di cemento. Ricordiamoci questo, perché sembra iconico di per sé. No, lo facciamo noi iconico. Abbiamo dedicato tanto tempo a questo processo per convincere la cittadinanza, a cominciare dai nostri tifosi, l’amministrazione a cui sono sempre grato perché ci sono state decisioni difficilissime. E alla fine siamo arrivati: costruiremo il più bel stadio d’Europa di sicuro. Tutti noi ci avvaliamo dell’expertise che abbiamo alle nostre spalle, l’Inter con Oaktree e noi con RedBird che ha costruito tanti stadi nel mondo, faremo una cosa bellissima che per quanto riguarda la città sarà uno sviluppo nuovo dopo City Life. Non voglio usare frasi troppo polemiche che ho usato in passato, oggi sono piuttosto tranquillo.

Quella zona di San Siro o è troppo piena o è troppo vuota, non è mai normale. Quando c’è la partita è un inferno, quando non c’è la partita è una landa desolata, un posto desolato. Noi vogliamo rendere quella zona verde, molto verde: più del 50% della zona sarà verde. E sarà sempre un posto visitabile. Ci saranno ristoranti, luoghi di ritrovo, bar, tante attività sportive: diventerà una zona della città com’è oggi City Life che farà onore alla città: questo è l’obiettivo che ci poniamo. Poi in termini specifici di Milan e Inter, noi abbiamo conti economici abbastanza simili. Do due cifre. Dimentichiamoci per un momento la Champions League. Dal campionato noi incassiamo circa 60 milioni l’anno. Quando in andiamo in Champions, se andiamo avanti, ne incassiamo 90-100. Tutto su un fatturato tra i 400 e i 500 milioni di euro.

Lo stadio rappresenta per noi circa il 20% delle nostre entrate. Con un nuovo stadio, senza aumentare i prezzi dei biglietti popolari, semplicemente per l’attività addizionale, noi contiamo di raddoppiare le nostre entrate. Da un punto di vista economico è un investimento che ha un ritorno importante, e nel nostro mondo un ritorno importante vuol dire successi sportivi, perché poi questo ritorno economico è usato per acquistare nuovi giocatori, remunerarli, far crescere i giovani. Il denaro è la benzina del nostro successo. Uno stadio che ci permette da un lato di aumentare i ricavi, e dall’altro di essere finalmente accessibile, aperto a tutti e che renda una zona di Milano una zona vissuta tutto l’anno e tutti giorni a noi sembra un obiettivo che coniuga interessi nostri e della nostra città”.

Editoriale di Enzo Bucchioni
