Sampdoria, deferiti Gregucci e Foti. Il club ribadisce: "Piena fiducia nella Giustizia Sportiva"

Chiusa l'indagine, sono arrivati i deferimenti in casa Sampdoria. A finire sul taccuino della Procura Federale ci sono il presidente Matteo Manfredi, il CEO dell'area football Jesper Fredberg, il tecnico Angelo Gregucci e il vice Salvatore Foti. Contestata la suddivisione dei ruoli e su chi in realtà svolgeva il ruolo del primo allenatore e chi invece il secondo sia nel corso degli allenamenti a Bogliasco sia in panchina nel giorno della partita. Gregucci e Foti adesso dovranno difendere la loro posizione davanti alla procura nel processo sportivo che si svolgerà al massimo fra un mese e mezzo.

Il club di via Cavour è comunque sereno e fiducioso nella giustizia sportiva, sottolineando come abbiano operato secondo le norme federali. Nella serata di oggi ha diramato un comunicato in cui annuncia quanto segue: "In merito al provvedimento di deferimento notificato in data odierna dalla Procura Federale della FIGC, l’U.C. Sampdoria intende precisare quanto segue. La società prende atto della chiusura della fase delle indagini e conferma la propria piena e totale fiducia nell’operato della Giustizia Sportiva".

"L’U.C. Sampdoria ribadisce che - ha concluso la nota del club - sia la società che i propri tesserati hanno agito nell’assoluto rispetto della normativa federale, come confida verrà accertato dalle competenti autorità".