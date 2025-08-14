Inter, la difesa è da rinnovare: Pavard in partenza, Solet o Badé possono sostituirlo

Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, c’è un nodo concreto davanti a Sommer che l’Inter non può ignorare: la difesa va rinforzata. Il mercato è complicato ma i dirigenti nerazzurri sanno bene che non basta pensare a Lookman. La retroguardia necessita di nuova linfa, specie con un allenatore che vuole una squadra alta e aggressiva.

L’età si fa sentire per i vari Acerbi (37 anni), De Vrij (33 anni) e Darmian (35 anni), che sì restano pilastri, ma che sono agli ultimi giri di campo con la maglia nerazzurra. Per rinnovare il reparto, servirà prima fare spazio. Il nome in uscita? Benjamin Pavard. L’interesse concreto del Galatasaray per il francese è più serio di quanto non fosse quello per Calhanoglu con un possibile incasso da 15-20 milioni. Anche il giocatore, dopo due stagioni, non escluderebbe un cambiamento.

In entrata, l’Inter starebbe pensando a due connazionali di Pavard. Il primo è Oumar Solet, protagonista con l’Udinese e vecchio pallino nerazzurro, piace moltissimo. Ma c’è una questione legale aperta che frena l’investimento a titolo definitivo. Diverso sarebbe puntare su un prestito con opzione. Piace molto anche Loic Bade del Siviglia, fresco d’argento olimpico con la Francia. Costa di più, circa 30 milioni, e piace anche al Bayer Leverkusen, ma l’Inter resta alla finestra.