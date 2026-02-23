Appena rientrato, Solet si ferma a Bologna: infortunio all'adduttore, l'Udinese lo perde
Era in dubbio alla vigilia, sembrava potesse rientrare ma per la panchina. Invece Oumar Solet, appena rientrato, è partito subito titolare nel match tra Bologna Udinese, attualmente in corso al Dall'Ara. Dopo appena sei minuti, però, l'ex Salisburgo si ferma per un problema muscolare all'adduttore. Dopo, per qualche minuto, Solet prova a giocare sul fastidio, ma poi l'infortunio ha la meglio e il giocatore chiede il cambio. Al suo posto entra Bertola.
