Udinese, Solet ko: i dettagli dell'infortunio e i tempi di recupero del difensore centrale
Attraverso i propri canali ufficiali, l’Udinese ha dato aggiornamenti sulle condizioni di Oumar Solet. Il difensore, si legge nella nota stampa diramata dai friulani, ha riportato una distrazione al muscolo pettineo dell'adduttore. Il calciatore, prosegue la comunicazione, ha iniziato l'iter riabilitativo e sarà a disposizione nel giro di un paio di settimane.
Solet, uscito dolorante dalla partita con il Bologna di lunedì sera, salterà così le prossime sfide con Fiorentina (lunedì 2 marzo alle 20.45) e Atalanta (nel weekend del 7/8 marzo, data e ora ancora da ufficializzare).
L’obiettivo dei bianconeri di Kosta Runjaic è di averlo a disposizione per la partita in programma al Bluenergy Stadium a metà marzo con la Juventus.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
