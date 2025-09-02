Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, la nota ufficiale dell'acquisto di Akanji: "Calma e serenità sono alleate irrinunciabili"

Inter, la nota ufficiale dell'acquisto di Akanji: "Calma e serenità sono alleate irrinunciabili"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 10:07Serie A
di Dimitri Conti

Dopo il deposito del suo contratto avvenuto ieri nei tempi prestabiliti, ecco il comunicato ufficiale dell'Inter relativo all'acquisto dal Manchester City del difensore Manuel Akanji: "Nella vita ci sono momenti in cui ci si trova di fronte sfide apparentemente impossibili, montagne da scavalcare che appaiono insormontabili: ci sono situazioni in cui calma e serenità si rivelano alleate irrinunciabili, qualità che permettono di trovare forze impetuose a volte quasi dimenticate. Così si è sviluppata la vita e la carriera di Manuel Obafemi Akanji, nuovo difensore nerazzurro, capace di immaginare vie e sentieri nuovi dentro e fuori dal campo anche davanti a percorsi accidentati.

Nato a Wiesendangen nel canton Zurigo in Svizzera il 19 luglio 1995, Manuel è cresciuto da sempre immerso nel mondo dello sport. Mamma Isabel è una ex tennista svizzera, mentre papà Abimbola è un esperto di finanza nigeriano, calciatore a livello amatoriale: osservando le sue partite Akanji si innamora di questo gioco. Nel giardino di casa Manuel e sua sorella Sarah cercano di imitare le giocate di papà, immaginando di scendere in campo nei più grandi stadi del Mondo. L’immaginazione di Akanji corre veloce grazie alla sua mente brillante, quella che arriva in suo aiuto nei momenti più complicati. Quando a 9 anni inizia a giocare nel Wiesendangen Manuel è fisicamente più gracile dei suoi compagni: ci vuole grande forza mentale e molto sacrificio per continuare a credere in un sogno che appare complicato, ma Akanji si dimostra speciale.

Nel 2007 passa al Winterthur, lo stesso club dove nella squadra femminile gioca anche sua sorella Sarah. È l’inizio di un percorso nuovo, durato sei anni, che lo porta a vestire una delle maglie più prestigiose del suo Paese: dopo essere diventato un punto fermo del Winterthur nella seconda serie svizzera, nell’estate del 2015 si trasferisce al Basilea. Con la squadra rossoblù Akanji esordisce nel campionato svizzero, ma colleziona solo 12 presenze nella sua prima stagione a causa di un grave infortunio. È in questa occasione che dimostra a tutti la sua forza di volontà e la sua incredibile resilienza: “prove them wrong” diventa il suo motto, una frase che porta anche impressa sulla sua pelle.

Nei successivi due anni Manuel diventa un perno del Basilea, con cui esordisce in Champions League nel 2017/18 e vince in totale due campionati e una Coppa di Svizzera. Arriva così nel gennaio 2018 la chiamata dal Borussia Dortmund, una nuova avventura per Akanji. Un’avventura che lo porta a crescere come uomo e giocatore: in quattro anni e mezzo in Renania Manuel gioca 158 partite, vincendo una Coppa e una Supercoppa di Germania. Nel 2019/20 il suo cammino si incrocia per la prima volta con quello dell’Inter quando affronta i nerazzurri nelle due partite del girone della Champions League 2019/20.

Ormai consacratosi a livello internazionale, Akanji passa al Manchester City nell’estate del 2022. Manuel è un difensore polivalente, in grado di ricoprire diversi ruoli grazie alla sua grande abilità palla al piede. Quel bambino che in campo giocava con la testa alta diventa un difensore apprezzato a livello mondiale: ciò per cui veniva messo in dubbio diventa la sua forza più grande. In Inghilterra Manuel gioca e vince tantissimo: con i Cityzens colleziona 136 presenze in tre anni, segna 5 gol e vince due Premier League, una Coppa d’Inghilterra, un Community Shield, una Champions League, una Supercoppa UEFA e il Mondiale per Club nel 2023.

Ventitreesimo svizzero della storia nerazzurra, Manuel è un veterano della sua Nazionale con cui ha esordito nel 2017. Akanji ha totalizzato 71 presenze con la maglia rossocrociata, raggiungendo due volte gli ottavi di finale ai Mondiali nel 2018 e nel 2022 e due volte i quarti agli Europei nel 2020 e 2024, venendo inserito nella squadra ideale del torneo in quest’ultima occasione.

Serenità, calma e una forza tranquilla: con queste grandi qualità Manuel Akanji si presenta ai tifosi nerazzurri e si appresta a iniziare la sua avventura con l’Inter.

Benvenuto, Manuel!"

Articoli correlati
Akanji si presenta: "L'Inter è il club più grande in Italia e una delle società migliori... Akanji si presenta: "L'Inter è il club più grande in Italia e una delle società migliori al mondo"
L'Inter sul gong cambia in difesa: Pavard saluta e Ausilio tira fuori dal cappello... L'Inter sul gong cambia in difesa: Pavard saluta e Ausilio tira fuori dal cappello Akanji
La prima pagina di QS è dedicata agli ultimi colpi di mercato: "Akanji-Inter, Gigio... La prima pagina di QS è dedicata agli ultimi colpi di mercato: "Akanji-Inter, Gigio al City"
Altre notizie Serie A
Agostinelli: "Lazio, col Verona c'era voglia e fame. Non mi aspettavo di vincere... Agostinelli: "Lazio, col Verona c'era voglia e fame. Non mi aspettavo di vincere così"
Gli scherzi del destino: dopo la rissa, Rabiot e Rowe in Serie A. E si sfideranno... Gli scherzi del destino: dopo la rissa, Rabiot e Rowe in Serie A. E si sfideranno subito
Akanji si presenta: "L'Inter è il club più grande in Italia e una delle società migliori... Akanji si presenta: "L'Inter è il club più grande in Italia e una delle società migliori al mondo"
Dionisi svela: "Io al Napoli? Qualche rumors c'è stato però nessuna proposta" Dionisi svela: "Io al Napoli? Qualche rumors c'è stato però nessuna proposta"
Perché il calcio italiano in crisi? Giaretta: "Un motivo è la carenza di infrastrutture"... Perché il calcio italiano in crisi? Giaretta: "Un motivo è la carenza di infrastrutture"
Il comunicato del Milan sull'acquisto di Rabiot: ha firmato con il Diavolo fino al... Il comunicato del Milan sull'acquisto di Rabiot: ha firmato con il Diavolo fino al 2028
Ikone a Fiorentina e Como: "Non è facile salutare. Porterò i ricordi con me per sempre"... Ikone a Fiorentina e Como: "Non è facile salutare. Porterò i ricordi con me per sempre"
Gigio Donnarumma sbarca in Premier League, è un nuovo giocatore del Manchester City... UfficialeGigio Donnarumma sbarca in Premier League, è un nuovo giocatore del Manchester City
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
Le più lette
1 Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
2 Zazzaroni: "Siamo la Serie Arzilla. L’affare dell’estate è stato quello mediatico di Lookman"
3 Juventus, il retroscena su Kolo Muani: il PSG ha aperto al prestito di notte, ma era tardi
4 Due colpi in zona Cesarini: quanto ha speso (o spenderà) la Juve per Zhegrova e Openda
5 Fuori in tre, dentro Rabiot e il giovane Odogu: cosa ha fatto il Milan prima del gong finale
Ora in radio
Editoriale 11:05Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Immagine top news n.0 Gigio Donnarumma sbarca in Premier League, è un nuovo giocatore del Manchester City
Immagine top news n.1 Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
Immagine top news n.2 Quelli che il mercato non è ancora finito: le migliori occasioni tra gli svincolati
Immagine top news n.3 Due colpi in zona Cesarini: quanto ha speso (o spenderà) la Juve per Zhegrova e Openda
Immagine top news n.4 Fuori in tre, dentro Rabiot e il giovane Odogu: cosa ha fatto il Milan prima del gong finale
Immagine top news n.5 Il sogno è diventato realtà: Jamie Vardy è un nuovo giocatore della Cremonese
Immagine top news n.6 Juventus, la nota su Openda: prestito oneroso da 3,3 milioni, obbligo di riscatto di oltre 40
Immagine top news n.7 Akanji è un nuovo giocatore dell'Inter. Depositato il contratto d'acquisto dal Man City
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa è emerso dalla prima conferenza stampa tenuta a Coverciano dal nuovo CT Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incredibile estate in trincea del mercato in uscita della Lazio
Immagine news podcast n.2 C'è una Regina indiscussa del calciomercato italiano
Immagine news podcast n.3 Un pericoloso e costosissimo azzardo: i dubbi (e i pregi) di Nkunku al Milan
Immagine news podcast n.4 Come è cambiato e come cambierà il Genoa col calciomercato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo, Carnevali: "Berardi con la Serie B non c'entrava nulla, vi spiego il suo rinnovo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Incocciati: "Dovbyk un ripiego per il Milan. Zaniolo? Mi piace ma..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Vlahovic merita la titolarità alla Juve? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Agostinelli: "Lazio, col Verona c'era voglia e fame. Non mi aspettavo di vincere così"
Immagine news Serie A n.2 Gli scherzi del destino: dopo la rissa, Rabiot e Rowe in Serie A. E si sfideranno subito
Immagine news Serie A n.3 Akanji si presenta: "L'Inter è il club più grande in Italia e una delle società migliori al mondo"
Immagine news Serie A n.4 Dionisi svela: "Io al Napoli? Qualche rumors c'è stato però nessuna proposta"
Immagine news Serie A n.5 Perché il calcio italiano in crisi? Giaretta: "Un motivo è la carenza di infrastrutture"
Immagine news Serie A n.6 Il comunicato del Milan sull'acquisto di Rabiot: ha firmato con il Diavolo fino al 2028
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria senza punta. Telefonata diretta di Manfredi a De Luca, altro no del Cigno
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Salvatore Esposito resta e sui social scrive da leader: "Mai avuti dubbi"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Pohjanpalo: "Quattro punti nelle prime due giornate lo considero un buon inizio"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Sebastiani smentisce l'affare Petagna: "Mai vicini, c'è stata solo una chiacchierata"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la Top11 della 2ª giornata: Portanova e Lucchesi da 8. Bene Defrel e Stankovic
Immagine news Serie B n.6 Empoli, il riepilogo del calciomercato estivo: tutti i movimenti e le formule
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Juventus Next Gen, saluta Facundo Gonzalez: va in prestito al Racing Santander
Immagine news Serie C n.2 Rimini, Giammarioli può essere il nuovo direttore sportivo già da oggi
Immagine news Serie C n.3 Catania, addio per Diego Peralta: il centrocampista risolve il proprio contratto
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, saluta Busato: per lui un anno di prestito all'Imperia, in Serie D
Immagine news Serie C n.5 Avellino, oggi saluta Redan: si formalizza il passaggio ai belgi del Lokeren
Immagine news Serie C n.6 Recanatese, preso Marco Chiarella dal Catania: affare in prestito
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cantore è sempre 'on fire': terzo gol in 4 gare con la maglia del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.2 Il FVS sbarca anche nella Serie A Women. Ieri incontro a Coverciano con gli arbitri
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, c'è il rinnovo di Severini: la centrocampista firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.4 Sara Gama: "Il calcio femminile è cresciuto tantissimo negli ultimi dieci anni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, sorteggiato il 1^ turno di Europa Cup: per le nerazzurre c'è l'Hibernian
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, sorteggiato il 3^ turno di Champions League: sfiderà lo Sporting
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Messi e Cristiano Ronaldo? Come Magic e Bird…