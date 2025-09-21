Inter, la ricetta di Chivu: "Abbiamo capito che bisogna ribattere colpo su colpo"

Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine della sfida vinta dai nerazzurri contro il Sassuolo: "Sono soddisfatto della prestazione e della vittoria" - ha detto - ", potevamo chiuderla prima, Muric ha fatto parate importanti, poi anche il Sassuolo ha qualità. Ma l'abbiamo gestita bene anche in quei minuti finali. Abbiamo

Ha cacciato la sfortuna degli scorsi anni contro il Sassuolo.

"Il merito non è mio, ma dei ragazzi. Hanno capito che per dare continuità bisogna battere colpo su colpo, sudare, tirare fuori la qualità che oggi abbiamo fatto vedere. L'importante era vincere, oggi l'abbiamo fatto".

Avete tenuto alta l'attenzione. Questa è stata la chiave?

"Sì, anche l'equilibrio, non abbiamo subito le ripartenze perché il Sassuolo ha qualità. Tolti i minuti finali dove si è sofferto un po'. Ma anche lì la squadra è stata matura".