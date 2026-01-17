Inter, Lautaro ancora in gol: "Messo qualità in campo, vittoria meritata"
Dopo la gara vinta contro l'Udinese, ecco le parole di Lautaro Martinez ai microfoni di DAZN: "Questa è una vittoria molto importante. Sappiamo cosa vuol dire giocare qui contro una squadra così fisica e brava sulle seconde palle. Abbiamo messo qualità e meritato la vittoria. Il rapporto con Pio Esposito? Ci darà una grandissima mano, così come Thuram e Bonny. Stiamo facendo un ottimo lavoro grazie allo staff e al mister".
