Inter, Lautaro: "Scudetto meritato, non era facile dopo l'anno scorso"

Il primo a parlare ai canali ufficiali del club dopo il trionfo dell’Inter è il capitano Lautaro Martinez, simbolo di una squadra che ha conquistato il 21° Scudetto al termine di una stagione lunga e piena di ostacoli.

Ai microfoni di Inter TV, l’attaccante argentino ha sottolineato le difficoltà affrontate durante l’anno: “È stata una stagione difficile, non era facile ripartire dopo quello che è successo l’anno scorso. Il campionato è stato equilibrato fino a un certo punto, poi siamo riusciti nello sprint finale a fare la differenza”.

Un percorso non semplice, ma concluso nel migliore dei modi: “È stato un campionato lungo e complicato, non sono mancate le difficoltà, ma alla fine siamo riusciti a vincerlo in maniera meritata”.

Poi, il momento più emozionante: la dedica. Lautaro non ha dubbi e rivolge il pensiero alle persone più care: “Lo dedico ai miei genitori, ai miei figli, a mia moglie, ai miei parenti arrivati oggi dall’Argentina e ai miei nonni che sono in cielo ma sono sempre con me”, ha concluso.