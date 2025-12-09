Inter-Liverpool, i Reds tornano a vincere in trasferta in UCL senza Salah dopo 16 anni
A suo modo la vittoria del Liverpool di questa sera a San Siro contro l'Inter ha scritto una pagina di storia per i Reds.
I Reds questa sera al 'Meazza' hanno vinto la prima gara in trasferta in Champions League senza Mohamed Salah, grande escluso del match dopo lo screzio con Arne Slot dopo ben 5859.
Ovvero dal 24 novembre 2009 quando gli inglesi s'imposero sul campo del Debrecen per 1-0 grazie alla rete al 92' di Jamie Carragher.
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (31' Bisseck), Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (11' Zielinski), Mkhitaryan (37' st Sucic), Dimarco (37' st Carlos Augusto); Lautaro, Thuram (37' st Bonny). A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Frattesi, Diouf, Cocchi, Esposito. Allenatore: Chivu
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Gomez (23' st Bradley), Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Jones, Ekitiké; Isak (23' st Wirtz)
A disposizione: Mamardashvili, Woodman, Kerkez, Nyoni, Ngumoha, Lucky.. Allenatore: Slot
Arbitro: Zwayer (Germania)
Marcatori: 43' st rig. Szoboszlai (L)
Ammoniti: Lautaro, Mkhitaryan, Bastoni (I), Ekitiké, Jones (L)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.