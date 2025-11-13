Inter, Luis Henrique offerto a tre club francesi. Ma una sua partenza sembra difficile

Dopo una stagione di alto livello con l'OM (7 gol e 8 assist in Ligue 1), Luis Henrique ha preso la direzione di Milano, sponda Inter, firmando coi vice-campioni d'Europa in carica, la scorsa estate. L'esterno brasiliano, che solo pochi mesi prima faticava a imporsi nella città francese, vedeva nell'affare un'occasione d'oro per dare una nuova dimensione alla sua carriera in uno dei migliori club europei, che aveva sborsato 23 milioni di euro per acquistarlo. Lontano da Marsiglia, però, il brasiliano ha rapidamente dovuto fare i conti con una realtà diversa.

Dopo essere stato schierato quasi immediatamente al suo arrivo in occasione della Coppa del Mondo per Club negli Stati Uniti (3 presenze per 154 minuti totali), Luis Henrique ha vissuto un inizio più difficile con l'Inter alla ripresa dei campionati. Con solo 211 minuti in campo in Serie A (di cui 2 da titolare) e appena 13 minuti giocati in Champions League, l'ex marsigliese non è riuscito a rendersi decisivo neanche una volta sotto la guida di Cristian Chivu e i tifosi sono sempre più perplessi dall'acquisto del brasiliano.

Secondo Footmercato, l'esterno brasiliano è stato persino offerto a club di Ligue 1 come Monaco, Marsiglia e Lione, ma difficilmente arriveranno offerte in grado di soddisfare i nerazzurri.