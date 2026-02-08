Inter, Luis Henrique spiega: "Gol e assist? Faccio un lavoro diverso rispetto a Marsiglia"

Sta per iniziare la sfida fra il Sassuolo di Fabio Grosso e l'Inter di Cristian Chivu al Mapei Stadium. Fra le fila dei nerazzurri è intervenuto nel corso del prepartita, Luis Henrique, ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che sfida sarà oggi?

"Il Sassuolo è una squadra forte fisicamente, dobbiamo essere concentrati su questo dettaglio, una squadra con qualità e un attacco forte. Ci siamo preparati per portare i tre punti a casa".

Ti manca fare un gol?

"La verità è che è importante fare gol e assist, ma è cambiato un po' il lavoro che facevo al Marsiglia. Ma sono contento, sento di avere la fiducia dell'allenatore, questa è la cosa più importante per me"

La sentite come una sfida chiave per lo Scudetto?

"Sì, tutte le partite da qui alla fine sono molto importanti".