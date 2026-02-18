Inter, Chivu non lascia speranze: "Lautaro si è fatto male, non lo avremo per un po' di tempo"

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato a Sky Sport dopo il ko per 3-1 in Norvegia contro il Bodo/Glimt nell'andata del playoff di Champions League:

Sapevamo che non sarebbe stato facile, il primo tempo è la testimonianza della partita. Adattarci alle condizioni non è stato semplice, ma l'atteggiamento è stato giusto. Anche dopo il gol subito siamo tornati in partita, poi siamo rimasti un po' sorpresi nella gestione della palla sulle transizioni, dove loro sono davvero molto bravi. Servirà esserlo anche noi nello scordarci di questa gara, ora c'è il campionato poi penseremo alla gara di ritorno perché tutto è ancora aperto".

Come sta Lautaro Martinez?

"Per me si è fatto male. Per un po' di tempo ce lo avremo fuori".

Si aspettava questo atteggiamento del Bodo/Glimt?

"L'avevamo preparata così. Quello che ci ha impressionato è l'intensità e la qualità avuta nelle transizioni, noi siamo stati lenti e sorpresi nelle risalite. Su questo campo altre squadre non sono abituate e loro riescono a fare qualcosa in più degli avversari".