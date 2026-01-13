Inter-Napoli trascina gli ascolti su Dazn: la 20ª giornata è la seconda più seguita in stagione

Oltre due milioni di spettatori perInter-Napoli, big match dell’ultima giornata di campionato disputato domenica sera a San Siro, che ha confermato il momento particolarmente positivo degli ascolti della Serie A su DAZN. La sfida del Meazza ha superato quota 2,1 milioni di spettatori, risultando il traino principale di una 20ª giornata che, nel complesso, ha sfiorato 6,7 milioni di utenti collegati sulla piattaforma.

Si tratta del secondo turno più seguito del massimo campionato italiano, alle spalle esclusivamente della decima giornata, che aveva fatto registrare il record stagionale con oltre 7,6 milioni di spettatori complessivi. Un dato che si inserisce in un trend di crescita ormai consolidato: nelle prime 20 giornate della stagione 2025/26, l’emittente britannica ha registrato una media cumulata di 5,9 milioni di spettatori (con la 16ª giornata esclusa perché incompleta), pari a un incremento di circa il 15% rispetto allo stesso periodo del campionato 2024/25.

Nel dettaglio, Inter-Napoli è diventato il terzo big match più visto dell’annata, preceduto soltanto da Milan-Roma del 2 novembre (2.396.708 spettatori, con visione gratuita) e dal derby Inter-Milan del 23 novembre (2.136.298). La gara tra la squadra di Cristian Chivu e quella di Antonio Conte ha inoltre fatto segnare il miglior risultato negli scontri diretti di andata e ritorno delle ultime tre stagioni, con un +4% rispetto al precedente primato di Napoli-Inter del 3 dicembre 2023.