Inter, nel casting per la difesa c'è anche N'Dicka. Ma non sarebbe lui il sostituto di Skriniar

Il Corriere dello Sport analizza nella sua edizione odierna tutti i possibili nomi dell’Inter per sostituire Skriniar al termine di questa stagione. In prima fila rimangono Pavard e Djalo, ma per il quotidiano la dirigenza è attenta anche sul versante Evan N’Dicka. Il difensore dell’Eintracht è in scadenza questo giugno e, proprio come l’ex capitano nerazzurro, è libero di firmare con un altro club.

Non sarebbe lui, in ogni caso, il sostituto dello slovacco nella retroguardia di Inzaghi. Il francese è infatti di piede mancino e ha sempre giocato al centro o a sinistra nella difesa a 3. Più un jolly, come lo definisce il CdS, in caso di complicazioni per il rinnovo di De Vrij e la permanenza di Acerbi.