Italia, Barella ora meno assaltatore: "Spero mi allunghi la carriera. Non ho più 23 anni"

"Se mi aspetto di giocare titolare? Lo spero, le scelte le fa il mister, io voglio solo dare il mio apporto". Parla così Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della Nazionale italiana, in conferenza stampa e alla vigilia del match contro la Turchia che chiuderà la sosta dedicata agli impegni in Nations League. Nell'ultima partita contro la Francia il ct Roberto Mancini lo ha lasciato fuori, subentrando solamente nel finale nel tentativo di ribaltare l'1-1, mentre stavolta incrocia le dita per ripartire dall'inizio: "La competitività mi rende vivo e quando non avrò più quella significa che sarò arrivato a fine carriera".

Il gruppo prima del singolo

Poi il giocatore azzurro, seduto accanto al suo allenatore, ha aggiunto: "Per la Nazionale sono disposto a giocare tutti i minuti o anche solo uno. Sulla maglietta leggo 'Nazionale Italiana' non 'Barella': ci sono altri ragazzi e l'Italia non è solo Barella. Se devo giocare gioco, se devo rimanere a Coverciano e fare gruppo lo faccio senza alcun tipo di polemica".

Una novità

Nel corso della conferenza stampa, inoltre, Barella si è occupato di analizzare un abbassamento del raggio d'azione a centrocampo. Meno da incursore, come lui stesso ha spiegato: "Spero che mi allunghi la carriera (ride, ndr). Non sono vecchio, ma ho un po' di partite sulle gambe e ho dovuto impare a gestire meglio il mio corpo. Giocando 70 partite all'anno non ho più la brillantezza che avevo a 23 anni ma guardando le statistiche sono sempre uno di quelli che corre di più. L'unica cosa è che in Nazionale devo recuperare qualche gol, sono indietro da quel punto di vista".