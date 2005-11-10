Nations League, tutte le formazioni delle sfide di stasera: Ramos e Koopmeiners titolari
Michele Pavese
Sono ufficiali le formazioni delle cinque sfide di Nations League in programma in serata (quattro di Lega A e una di Lega B). Ecco tutti gli schieramenti iniziali.
Galles (4-2-3-1): Ward; Williams, Cabango, Davies, Dasilva; James, Ampadu; Johnson, Cullen, Thomas; Koumas.
Danimarca (4-3-3): Hermansen; Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle; Froholdt, Hjulmand, Hojbjerg; Isaksen, Hojlund, Daramy.
Grecia (4-4-2): Tzolakis; Saliakas, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Masouras, Kourbelis, Zafeiris, Kyziridis; Pavlidis, Ioannidis.
Germania (4-4-2): Urbig; Treu, Thiaw, Anton, Raum; Karl, Pavlovic, Bischof, Scherhant; Wirtz, Burkardt.
Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van Dijk, Koopmeiners, van de Ven; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Summerville, Meerdink, Lang.
Serbia (4-4-2): Milinkovic-Savic; Gudelj, Babic, Pavlovic, Terzic; Nedeljkovic, Stankovic, Lukic, Samardzic; Cvetkovic, Tadic.
Portogallo (4-4-2): Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Conceiçao, Vitinha, Palhinha, Fernandes; Ramos, Joao Felix.
Norvegia (4-2-3-1): Selvik; Aursnes, Ajer, Ostigard, Wolfe; Berge, Berg; Schjedelrup, Odegaard, Nusa; Haaland.
Irlanda (3-5-2): Kelleher; O'Brien, Dunne, Scales; Moylan, Knight, Molumby, Coventry, Manning; Idah, Parrott.
Israele (4-3-2-1): Tzur; Feingold, Nachmias, Stoinov, Revivo; E. Peretz, D. Peretz, Azoulay; Abada, Gloukh; Turgeman.