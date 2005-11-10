Niente Pallone d'Oro, Sneijder: "Non me ne frega un c***o. Ho vinto la Champions con l'Inter"

Nel 2010, l'anno del Triplete nerazzurro, Wesley Sneijder non ha vinto il Pallone d'Oro ed è arrivato addirittura fuori dal podio (al 4° posto), un’esclusione che ha sempre generato grandi polemiche e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Ma lui, dal palco del Festival dello Sport di Trento, non ha dato importanza al più prestigioso premio individuale per un calciatore: "Non me ne frega un c***o del Pallone d'Oro, io ho vinto la Champions con l'Inter!", ha replicato, come ripreso da TUTTOmercatoWeb.

Il gruppo dell'anno da tre trofei, Champions League inclusa, resta memorabile mentre Sneijder ha ricordato un simpatico aneddoto sull'allora capitano Javier Zanetti: "Dopo ogni allenamento ognuno andava a casa sua e ci si vedeva il giorno dopo. Quando vincevamo bevevamo qualche birra dopo la partita. Zanetti invece beveva sempre e solo acqua. Dopo la vittoria della Champions invece ha bevuto la Coca Cola e si è ubriacato con la Coca Cola (ride, n.d.r.). Davvero, eh!".

Proprio sull'eterno numero 4 nerazzurro, l'olandese di 42 anni ha raccontato infine: "Per me Zanetti era già una leggenda, ma quando ho iniziato a giocare con lui è diventato la vera leggenda per me. Era davvero dappertutto in campo, era sempre lì per te, penso che la frase 'c'è solo un capitano' descriva perfettamente Zanetti".