Melby: "Onorato di essere presidente del Cesena. Avrò massima responsabilità verso la comunità"

"Sono profondamente onorato di assumere la presidenza del Cesena FC. Intendo svolgere questa carica con la massima responsabilità verso tutta la comunità bianconera. In questi anni ho vissuto in prima persona Cesena e la Romagna, e sono stato travolto dalla passione e dall’amore per il Cavalluccio": queste, come si legge sul Corriere dello Sport, le prime parole del nuovo presidente del Cesena Mike Melby.

Che, dalla California, si è poi dichiarato entusiasta di proseguire il percorso di rafforzamento e crescita del club con i nomi già noti, quelli di John Aiello e Anthony Scotto, oltre - ovviamente - " a tutte le persone che quotidianamente lavorano per il Cesena". Adesso, però, il neo numero uno punta anche a nuovi investitori che amplifichino tutte le potenzialità della società, ma sarà questo un passaggio successivo.