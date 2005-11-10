Si cambia anche in casa Folgore Caratese: Belmonte verso l'esonero. C'è Guidi per il post
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Claudia Marrone
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04.10.2026 17:40Serie C
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Panchine nel Girone C di Serie C piuttosto bollenti (Casarano e Casertana), cambio già avvenuto a Gubbio con Piero Braglia che ha rimpiazzato Domenico Di Carlo... potrebbe però non essere finita qui la lista dei cambiamenti sulle panchine di categoria quando l'8ª giornata del campionato non si è ancora conclusa. Sembra infatti prossima al ribaltone anche la Folgore Caratese di Michele Criscitiello, che dopo la sconfitta di ieri contro il Desenzano avrebbe optato per l'esonero di Nicola Belmonte.
Già scelto il sostituto, Federico Guidi, reduce dall'avventura nelle giovanili della Roma. Sembra essere solo questione di ore per l'annuncio.
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