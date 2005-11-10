Italia, domani al Dall'Ara quasi da sold out contro la Turchia. Mancini resta senza Kean

Domani, ore 20.45, l'Italia scenderà per l'ultima volta in campo in questa finestra di impegni nazionali per affrontare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Una gara delicata, specialmente in ottica classifica per gli ottomani senza punti nel gruppo 1 di Lega A e alla caccia disperata di una rivalsa dopo la figuraccia contro gli Azzurri e il ko con l'Olanda e la Francia prima ancora. Roberto Mancini, tra l'altro, non avrà a disposizione Moise Kean ritenuto indisponibile dopo la botta presa contro i Bleus nell'ultima gara: l'attaccante del Como infatti questa sera ha fatto ritorno a casa.

Stadio quasi sold out

Intanto, stando alle informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, si preannuncia una folta presenza per la quarta partita in 11 giorni per gli Azzurri: per quanto concerne la prevendita dei biglietti del match di domani sera al Renato Dall'Ara di Bologna sono stati venduti 27 mila ticket, su una capienza totale di 31 mila posti.

La probabile formazione dell'Italia

L'idea di Mancini è quella di tenere alta l'intensità e la voglia di strappare il risultato, pur con alcuni inevitabili cambi dopo le prime 3 partite. Davanti all'inamovibile Donnarumma in porta, a destra si ripete il ballottaggio fra Kayode e Di Lorenzo, col capitano del Napoli che potrebbe riprendersi il posto dopo due panchine consecutive. Al centro, col confermato Bastoni, dovrebbe rivedersi Mancini con Ruggeri a sinistra. A centrocampo e in attacco tante possibili rotazioni: in regia, dopo tre partite di fila di Tonali, dovrebbe rivedersi Romano, con Barella e uno fra Frattesi e Doumbia dall'altra parte. Quindi l'attacco, con Pio Esposito che cederà il posto quasi certamente a Scamacca, con Moise Kean out. Gli altri posti se li giocheranno Cambiaghi, Vergara, Maldini ma pure quel Samuele Inacio ancora in attesa del debutto in azzurro. Ulteriori indicazioni sono attese per le 19.30, quando Roberto Mancini prenderà la parola in conferenza stampa.