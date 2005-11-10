Serie A Women, risultati della 2ª giornata: Inter corsara a Como, agganciata la vetta
Paolo Lora Lamia
La 2ª giornata della Serie A Women si chiude con Como Women-Inter. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, mentre nel secondo la formazione nerazzurra fa vedere la sua superiorità siglando le due reti che valgono 3 punti. Al 63' sblocca Vihjalmsdottir su rigore, mentre all'83' Bugeja chiude i giochi. Un successo che vale l'aggancio a quota 6 a Roma e Como 1907.
Il punto della situazione: turno e classifica
SERIE A WOMEN, 2ª GIORNATA
Già giocate
Parma-Ternana Women 1-2
6' e 52' Hornemann (T), 38' Distefano (P)
Fiorentina-Sassuolo 2-0
33' Bergsvand, 40' Bredgaard
Roma-Lazio 3-0
41' Doms, 71' Corelli, 87' Pilgrim
Napoli Women-Como 1907 1-2
10' Wullaert (C), 16' Shore (N), 90+5' Xhemaili (C)
Milan-Juventus 2-1
79' Lenzini (J), 86' Kyvag (M), 88' Renzotti (M)
Domenica 4 ottobre
Como Women-Inter 0-2
63' rig. Vihjalmsdottir, 83' Bugeja
CLASSIFICA Roma 6, Como 1907 6, Inter 6, Juventus 3, Como Women 3, Fiorentina 3, Ternana Women 3, Milan 3, Lazio 1, Parma 1, Napoli Women 0, Sassuolo 0
* una gara in meno