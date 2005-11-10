Italia-Turchia, la probabile formazione di Mancini: turn over in tutti i reparti

Continuità come parola d'ordine. L'Italia di Roberto Mancini cerca conferme nel ritorno contro la Turchia, quarta sfida di questa lunghissima sosta per la Nations League. Dopo la brutta sconfitta contro il Belgio, gli azzurri hanno risposto alla grande col successo per 4-1 a Bursa contro la squadra di Montella e col pareggio per 1-1 a Saint-Denis contro la Francia. Ora, al Dall'Ara di Bologna, la sfida che potrebbe dire qualcosa in più in fatto di classifica della competizione e soprattutto dal punto di vista della crescita della squadra.

L'idea di Mancini è quella di tenere alta l'intensità e la voglia di strappare il risultato, pur con alcuni inevitabili cambi dopo le prime 3 partite. Davanti all'inamovibile Donnarumma in porta, a destra si ripete il ballottaggio fra Kayode e Di Lorenzo, col capitano del Napoli che potrebbe riprendersi il posto dopo due panchine consecutive. Al centro, col confermato Bastoni, dovrebbe rivedersi Mancini con Ruggeri a sinistra. A centrocampo e in attacco tante possibili rotazioni: in regia, dopo tre partite di fila di Tonali, dovrebbe rivedersi Romano, con Barella e uno fra Frattesi e Doumbia dall'altra parte. Quindi l'attacco, con Pio Esposito che cederà il posto quasi certamente a Scamacca, con Moise Kean out dalla rifinitura odierna. Gli altri posti se li giocheranno Cambiaghi, Vergara, Maldini ma pure quel Samuele Inacio ancora in attesa del debutto in azzurro. Ulteriori indicazioni sono attese per le 19.30, quando Roberto Mancini prenderà la parola in conferenza stampa.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Maldini, Scamacca, Cambiaghi