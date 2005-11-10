Barletta, fiducia a Paci nonostante il ko col Giugliano. Via il consulente De Santis

La sconfitta di ieri del Barletta, battuto in trasferta per 1-0 dal Giugliano, ha portato a decisioni forti. Si pensava ad un cambio in panchina e invece, stando a quanto riporta TuttoC, il mister Massimo Paci ha incassato la fiducia della società. Chi deve fare le valigie è invece Vincenzo De Santis, consulente di mercato che sembra si separi dalla compagine pugliese con effetto immediato.

Il duro sfogo del presidente

Dopo la partita, il patron Marco Arturo Romano aveva dichiarato: "È una sconfitta bruttissima. Non ci aspettavamo di perdere a Giugliano e adesso dobbiamo calarci nella realtà che ci compete, quella di una squadra che deve lottare con le unghie e con i denti per salvarsi. Probabilmente ci siamo illusi dopo quella vittoria per 3-0 contro il Bari che ci aveva esaltato. La realtà della Serie C, però, è completamente diversa. Bisogna stringere i denti. Il mio rammarico più grande è non aver visto una squadra cattiva.

Al di là del risultato, considero questa una partita anche sfortunata. Il Giugliano ha trovato il gol praticamente nell'unica vera occasione creata, mentre noi abbiamo avuto diverse opportunità, compreso il gol sbagliato da Partipilo a porta vuota e situazioni che potevano avere un esito diverso. Quello che mi preoccupa davvero è la mancanza di cattiveria. In settimana ci guarderemo negli occhi perché questo gruppo ha bisogno di capire che cosa serve per portare a casa i punti. Possiamo giocare bene o male, ma alla fine ciò che conta sono i risultati, e noi stiamo raccogliendo troppo poco. Ci sarà un confronto tra me, il consulente di mercato De Santis, il mister (Paci, ndr) e tutta l'area tecnica. Dobbiamo prendere coscienza che la Serie C è una categoria molto difficile".