Serie C, i risultati parziali dell'8ª giornata: Dolomiti avanti, pari tra Reggiana e Spezia
Paolo Lora Lamia
Il programma dell'8ª giornata di Serie C prosegue con due partite di scena alle 17.30. Sono terminati i primi tempi, nello specifico di Dolomiti Bellunesi-Novara e Reggiana-Spezia. I veneti sono avanti 1-0, mentre il big match del Girone B per ora è bloccato sullo 0-0.
Di seguito il programma completo e le classifiche:
SERIE C - 8ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Cittadella-AlbinoLeffe 1-2
30' Desogus (A), 45' Sottini (A), 56' Paolucci (C)
Arzignano Valchiampo-Pergolettese 2-2
9' Penta (A), 38' Mattioli (A), 57' Jaouhari (P), 90'+4 [aut.] Gatti (A)
Folgore Caratese-Desenzano 1-2
20' e 79' Biondi (D), 29' Pedicillo (F)
Ospitaletto-Renate 1-1
16' Gobbi (O), 90'+8 [rig.] Calì (R)
Pro Vercelli-Carpi 2-0
16' Bertoli, 65' Coccolo
Lecco-Union Brescia 2-2
13' Capello (L), 73' Casasola (U), 90'+2 Casarotto (L), 90'+7 Spagnoli (U)
Treviso-Giana Erminio 0-0
Domenica 4 ottobre
Ora in campo (parziale)
Dolomiti Bellunesi-Novara 1-0
25'Agosti
Ore 20.30 – Alcione-Trento
Mercoledì 14 ottobre
Ore 16.00 – Juventus Next Gen-Lumezzane
Classifica: Cittadella 21, Union Brescia 16, Ospitaletto 15, Arzignano Valchiampo 14, Trento 13*, Treviso 13, AlbinoLeffe 12, Dolomiti Bellunesi 10*, Alcione 10*, Desenzano 10, Lecco 9, Pro Vercelli 9, Pergolettese 8, Lumezzane 8*, Juventus Next Gen 6*, Novara 6*, Carpi 6, Folgore Caratese 6, Giana Erminio 4, Renate 3
*una gara in meno
GIRONE B
Già giocate
Gubbio-Perugia 1-3
29' Riccardi (P), 37' Barani (G), 47' Tozzuolo (P), 90'+1 Canotto (P)
Vado-Forlì 1-0
10' Rosa
Grosseto-Sambenedettese 1-3
9' Piccoli (S), 15' Sgarbi (S), 56' Candellori (S), 76' Mastroianni (G)
Livorno-Pescara 0-1
90'+6 Sardo
Campobasso-Torres 1-1
45'+2 Corbo (C), 66' [aut.] Celesia (C)
Guidonia Montecelio-Pineto 1-0
76' Ferrari
Pianese-Ravenna 1-1
16' e 58' Bellini (B), 19' Soleri (R)
Domenica 4 ottobre
Ora in campo (parziale)
Reggiana-Spezia 0-0
Ore 20.30 – Latina-Ostiamare
Mercoledì 28 ottobre
Ore 18.00 – Atalanta U23-Vis Pesaro
Classifica: Spezia 19*, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana 14*, Livorno 14, Perugia 13, Guidonia Montecelio 12, Campobasso 12, Torres 12, Pescara 11, Forlì 10, Atalanta U23 9**, Vado 8, Ostiamare 7, Pineto 7*, Gubbio 7, Pianese 6, Sambenedettese 5, Latina 5, Vis Pesaro 4*
* una gara in meno
** due gare in meno
GIRONE C
Già giocate
Già giocate
Cavese-Casertana 2-0
40' Orlando, 65' Fiorin
Sorrento-Casarano 2-0
25' Bolzan, 83' Loreto
Giugliano-Barletta 1-0
9' Baldé
Monopoli-Savoia 0-0
Catania-Crotone 2-1
14' Zunno (CR), 69' Insigne (CA), 90'+4 [rig.] Coda (CA)
Cosenza-Foggia 0-2
54' Ravasio, 90'+6 Petito
Domenica 4 ottobre
Ore 20.30 – Audace Cerignola-Altamura
Ore 20.30 – Potenza-Picerno
Ore 20.30 – Salernitana-Bari
Martedì 27 ottobre
Ore 14.30 – Inter U23-Scafatese
Classifica: Sorrento 18, Potenza 16*, Bari 16*, Catania 13, Picerno 12*, Monopoli 12, Casertana 12, Cavese 11, Foggia 11, Casarano 10, Audace Cerignola 10*, Scafatese 10*, Inter U23 10**, Salernitana 9*, Savoia 7, Giugliano 7, Barletta 7, Altamura 7*, Cosenza 2, Crotone 0***
* una gara in meno
** due gare in meno
*** penalizzato di 6 punti