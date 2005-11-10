I talenti della Serie B: i giocatori del SudTirol che possono arrivare in Serie A

Giacomo Stabile e Fabio Rispoli alla ricerca della conferma, il semi-sconosciuto Kenny Mixtur per stupire. Sono loro i giovani pronti a esplodere a Bolzano. Nelle schede che seguono ripercorriamo caratteristiche, numeri e percorso dei due talenti di Serie B che possono diventare protagonisti nella massima serie. Ecco chi sono e perché vale la pena seguirli.

Giacomo Stabile

Nato il: 12/04/2005

Luogo di nascita: Milano

Ruolo: difensore centrale

Partite: 5 (tre in campionato, due in Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: Inter

Il profilo – Una vita nelle giovanili dell’Inter, pur senza mai esordire in prima squadra. E poi i prestiti prima in Serie C con l’Alcione Milano, poi in Serie B: la Juve Stabia, dove trova spazio con una certa continuità, e il Bari, dove invece il suo minutaggio si riduce drasticamente, lo scorso anno e il SudTirol ora dove è diventato subito un titolare della difesa di mister Calabro. Centrale solido e tatticamente accorto, di piede mancino, può agire sia in una linea a tre sia in una a quattro (dove può agire anche da terzino sinistro all’occorrenza), forte fisicamente sa farsi valere nel gioco aereo e nei duelli individuali. È inoltre abile nella far ripartire il gioco dal basso.

Fabio Rispoli

Nato il: 28/09/2006

Luogo di nascita: Milano

Ruolo: centrocampista

Partite: 5 (tutte in campionato)

Club proprietario del cartellino: Como

Il profilo – Uno dei talenti italiani su cui il Como punta per il futuro. Dopo essere cresciuto nelle giovanili dei lariani, arrivando anche a collezionare due presenze in Serie B, il centrocampista ha compiuto quello che in Italia è un classico percorso: prestito in Serie C prima (35 presenze alla Virtus Verona) e poi in cadetteria prima con il Catanzaro (36 presenze) e ora con il SudTirol dove fin dalle prime uscite si è messo in luce per le sue qualità in mezzo al campo. Pur essendo fisicamente minuto (169 cm) Rispoli sa farsi valere nel ruolo di mediano senza disdegnare l’accompagnamento dell’azione offensiva come dimostrano il gol e i due assist messi a referto quest’anno. Del resto in passato ha giocato in posizioni più avanzate (trequartista ed esterno su entrambe le fasce) per merito delle sue qualità tecniche e di velocità di pensiero ed esecuzione. Un calciatore duttile e moderno, che si adatta perfettamente al calcio moderno.

Kenny Mixtur

Nato il: 09/10/2003

Luogo di nascita: Sainte-Anne

Ruolo: centravanti

Partite: 5 partite (tre in campionato, due in Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: SudTirol

Il profilo – Una vera e propria rivelazione di questo avvio di stagione. Arrivato senza grandi clamori a Bolzano, per merito di un ds abile come Matteo Lovisa, il calciatore della Guadalupa ha messo subito in chiaro le sue qualità. Cresciuto in Francia ha sempre giocato nelle serie minori salvo un’esperienza in Lussemburgo con il Progrès Niederkorn dove ha anche fatto capolino nelle coppe europee. Nonostante la concorrenza di Okoro e Burnete, si sta ritagliando uno spazio importante da subentrante con due gol in tre presenze che ne fanno un’arma tattica importante per mister Calabro. Si tratta di una prima punta veloce, capace di giocare sul filo del fuorigioco per dettare il passaggio in profondità e con un buon tiro dalla media distanza.