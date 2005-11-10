Serie A Women, risultati della 2ª giornata: il Milan batte la Juve sul finale. La classifica
Claudia Marrone
Con la giornata di ieri, e in attesa poi della ormai imminente sosta per le nazionali, si è alzato il sipario sulla 2ª giornata del campionato di Serie A Women, che si concluderà poi quest'oggi, con gli ultimi tre confronti in programma.
Dopo i lunch match che ha visto il Como 1907 battere in extremis il Napoli Women, che rimane fermo a zero punti, è andato in archivio anche il confronto delle ore 15:00, che ha contrapposto Milan e Juventus: quando tutto sembrava ormai deciso sull'1-1, ecco il guizzo rossonero, con la formazione di casa che centra dunque la prima vittoria stagionale ai danni della compagine bianconera. 2-1 il finale.
Il punto della situazione: turno e classifica
SERIE A WOMEN, 2ª GIORNATA
Già giocate
Parma-Ternana Women 1-2
6' e 52' Hornemann (T), 38' Distefano (P)
Fiorentina-Sassuolo 2-0
33' Bergsvand, 40' Bredgaard
Roma-Lazio 3-0
41' Doms, 71' Corelli, 87' Pilgrim
Napoli Women-Como 1907 1-2
10' Wullaert (C), 16' Shore (N), 90+5' Xhemaili (C)
Milan-Juventus 2-1
79' Lenzini (J), 86' Kyvag (M), 88' Renzotti (M)
Domenica 4 ottobre
Ore 18.00 - Como Women-Inter
CLASSIFICA Roma 6, Como 1907 6, Juventus 3, Inter 3*, Como Women 3*, Fiorentina 3, Ternana Women 3, Milan 3, Lazio 1, Parma 1, Napoli Women 0, Sassuolo 0
* una gara in meno