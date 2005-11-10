Serie A Women, risultati della 2ª giornata: Como 1907 corsaro col Napoli. La classifica

Con la giornata di ieri, e in attesa poi della ormai imminente sosta per le nazionali, si è alzato il sipario sulla 2ª giornata del campionato di Serie A Women, che si concluderà poi quest'oggi, con gli ultimi tre confronti in programma.

Il primo di questi, che ha preso il via alle ore 12.30, è da poco terminato e ha visto il Como 1907 vincere proprio allo scadere sul campo del Napoli Women, battuto 1-2, dopo che la formazione partenopea era comunque riuscita ad acciuffare la rete del pareggio; tre punti dunque preziosi per la compagine lariana, che in attesa degli ultimi match si porta a pari punti con la Roma capolista.

Il punto della situazione: turno e classifica

SERIE A WOMEN, 2ª GIORNATA

Già giocate

Parma-Ternana Women 1-2

6' e 52' Hornemann (T), 38‎' Distefano (P)

Fiorentina-Sassuolo 2-0

33‎'‎ Bergsvand, 40' Bredgaard

Roma-Lazio 3-0

41' Doms, 71' Corelli, 87' Pilgrim

Napoli Women-Como 1907 1-2

10‎' Wullaert (C), 16‎'‎ Shore (N), 90‎+‎5‎' Xhemaili (C)

Domenica 4 ottobre

Ore 15.00 - Milan-Juventus

Ore 18.00 - Como Women-Inter

CLASSIFICA Roma 6, Como 1907 6, Juventus 3*, Inter 3*, Como Women 3*, Fiorentina 3, Ternana Women 3, Lazio 1, Parma 1, Napoli Women 0, Milan 0*, Sassuolo 0

* una gara in meno