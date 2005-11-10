Serie A Women, risultati della 2ª giornata: Como 1907 corsaro col Napoli. La classifica
Claudia Marrone
Con la giornata di ieri, e in attesa poi della ormai imminente sosta per le nazionali, si è alzato il sipario sulla 2ª giornata del campionato di Serie A Women, che si concluderà poi quest'oggi, con gli ultimi tre confronti in programma.
Il primo di questi, che ha preso il via alle ore 12.30, è da poco terminato e ha visto il Como 1907 vincere proprio allo scadere sul campo del Napoli Women, battuto 1-2, dopo che la formazione partenopea era comunque riuscita ad acciuffare la rete del pareggio; tre punti dunque preziosi per la compagine lariana, che in attesa degli ultimi match si porta a pari punti con la Roma capolista.
Il punto della situazione: turno e classifica
SERIE A WOMEN, 2ª GIORNATA
Già giocate
Parma-Ternana Women 1-2
6' e 52' Hornemann (T), 38' Distefano (P)
Fiorentina-Sassuolo 2-0
33' Bergsvand, 40' Bredgaard
Roma-Lazio 3-0
41' Doms, 71' Corelli, 87' Pilgrim
Napoli Women-Como 1907 1-2
10' Wullaert (C), 16' Shore (N), 90+5' Xhemaili (C)
Domenica 4 ottobre
Ore 15.00 - Milan-Juventus
Ore 18.00 - Como Women-Inter
CLASSIFICA Roma 6, Como 1907 6, Juventus 3*, Inter 3*, Como Women 3*, Fiorentina 3, Ternana Women 3, Lazio 1, Parma 1, Napoli Women 0, Milan 0*, Sassuolo 0
* una gara in meno