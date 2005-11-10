Italia, via alla rifinitura verso la Turchia: Kean lavora da solo in palestra

Novità da Casteldebole per quel che riguarda l'allenamento di rifinitura dell'Italia in vista del match contro la Turchia, quarta sfida di Nations League in questa lunghissima sosta per le Nazionali. La squadra di Roberto Mancini è scesa in campo in questi minuti, con Moise Kean che non è al fianco dei compagni.

L'attaccante del Como non ha recuperato dalla botta ricevuta contro la Francia e si sta allenando in modo personalizzato in palestra, fatto che lo pone a fortissimo rischio per domani sera. Per le 19.30, ricordiamo, sono previste le conferenze stampa di Roberto Mancini e Nicolò Barella, entrambe seguibili con i live dedicati su TMW.