Diana non in panchina per la ripresa di Gubbio-Perugia: "Sto bene, solo un giramento di testa"

Vince il Perugia, e lo fa battendo il Gubbio - per altro fresco di cambio in panchina -, ma ha fatto piuttosto scalpore l'assenza del trainer del Grifo Aimo Diana in panchina nel secondo tempo del confronto del 'Barbetti': si era parlato di un problema di salute, che aveva portato a un po' di apprensione, ma proprio nel post partita è stato l'allenatore a rassicurare tutti sulle sue condizioni. Solo un giramento di testa, che ha portato però a spavento, e da li la scelta di andare in un luogo più tranquillo.

Queste, le sue parole, riprese da ac-perugia.com: "Durante la gara ho avuto un momento di giramento di testa, probabilmente dovuto anche al fatto che avevo mangiato poco a pranzo. Mi sono un po' spaventato e, per precauzione, ho preferito trascorrere il secondo tempo fuori dalla panchina. Ringrazio la Croce Rossa e tutti quelli che si sono preoccupati per me. Non ho nessun tipo di problema, è stata soprattutto una scelta precauzionale. Nel secondo tempo, inoltre, non avrei voluto togliere energie ai miei collaboratori, che dovevano pensare alla partita".