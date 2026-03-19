Inter, nessuna multa per l'utilizzo dello sponsor Betsson.sport con il Bodo/Glimt

Si chiude con un nulla di fatto la vicenda della possibile multa ai danni dell’Inter per avere utilizzato il proprio sponsor, Betsson.sport , sulle maglie nella gara di Champions League giocata con il Bodo/Glimt in Norvegia. La normativa locale è ancora più restrittiva rispetto a quella italiana, che vieta la pubblicità delle agenzie di scommesse, ma consente quella di siti di infotainment palesemente correlati, ma le autorità norvegesi non eleveranno una multa all’Inter.

Lo ha chiarito al portale Calcio e Finanza un portavoce del Lotteritilsynet, l’Autorità norvegese per il gioco d’azzardo: “In Norvegia è illegale offrire e promuovere giochi d’azzardo senza licenza. Lo scopo della legge norvegese sul gioco d’azzardo è garantire che i servizi di gioco siano organizzati in modo adeguato e sotto controllo pubblico, con l’obiettivo di prevenire il gioco problematico e altre conseguenze sociali negative legate al gioco. L’Autorità norvegese per il gioco ha deciso di non infliggere una sanzione economica dopo quanto avvenuto il 18 febbraio scorso. L’Autorità continuerà a monitorare la questione con le parti responsabili per prevenire episodi simili. Il divieto norvegese in materia di marketing è rigoroso. Include anche i casi in cui il nome promosso è sufficientemente noto da poter essere associato al gioco d’azzardo. Anche il branding generico e i giochi “free to play” rientrano nel divieto, pur potendo inizialmente sembrare al di fuori della definizione di gioco d’azzardo. Solo gli operatori autorizzati dall’Autorità norvegese per il gioco possono promuovere le proprie offerte”.

Per evitare qualsiasi rischio, lo Sporting CP, a differenza dell’Inter, ha invece giocato in Norvegia non con il proprio sponsor abituale, ma con il logo della propria fondazione benefica sulle maglie.