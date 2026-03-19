Di Vaio: "Bernardeschi ha fatto bene in Europa con la Juve e oggi può trascinare i suoi compagni"

Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha risposto anche a una domanda sulla titolarità di Federico Bernardeschi nell'intervista concessa a Sky Sport prima della gara di Europa League con la Roma. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Lui ha un'esperienza con la Juventus in questo tipo di partite, dove ha fatto molto bene e quindi può trascinare i compagni nei momenti delicati della gara. Chi l'ha giocata come lui e Freuler può aiutare i ragazzi più giovani a gestire le pressioni, visto che la Roma è una squadra forte".

Le formazioni ufficiali di Roma-Bologna

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Pisilli, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumi, Joao Mario; Pobega, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.