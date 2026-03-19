Conference League, clamoroso: Crystal Palace costretto ai supplementari a Cipro
Celje e Mainz fanno compagnia alla Fiorentina, approdando ai quarti di finale di Conference League. Spicca il successo dei tedeschi grazie a una rete di una vecchia conoscenza del calcio italiano come Stefan Posch. Clamorosamente il Crystal Palace è costretto ai supplementari a Cipro, pur essendo in superiorità numerica dal 73' per l'espulsione di Saborit, autore del gol del pari.
AEK Atene - Celje 0-2 (andata 4-0)
13' Iosifov, 42' Pozeg
AEK Larnaca - Crystal Palace 0-1 (andata 0-0)
14' Sarr (C), 63' Saborit (A)
Mainz - Sigma Olomouc 2-0 (andata 0-0)
46' Posch, 82' Sieb
Rakow - Fiorentina 1-2 (andata 1-2)
46' Struski (R), 69' Ndour (F), 90' + 7 Pongracic (F)
Shakhtar - Lech (ore 21)
Sparta Praga - AZ Alkmaar (ore 21)
Strasburgo - Rijeka (ore 21)
Rayo Vallecano - Samsunspor (ore 21)