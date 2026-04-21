Inter, non solo Nico Paz: col Como tra gli osservati speciali anche un altro centrocampista

Non è soltanto una sfida di campo quella tra Inter e Como: dietro i novanta minuti si nasconde anche un interesse sempre più concreto per il progetto costruito sul lago. Il club nerazzurro guarda con attenzione alla crescita della squadra guidata da Cesc Fabregas, apprezzandone idee, giocatori e prospettive.

Tra i profili più seguiti c’è Nico Paz, talento argentino che però resta difficilmente raggiungibile, soprattutto considerando le intenzioni del Real Madrid di mantenerne il controllo. Più accessibile, almeno sulla carta, appare Maximo Perrone, uno dei pilastri del centrocampo lariano e osservato speciale anche in occasione della sfida diretta.

Il centrocampista - scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola - ha attirato l’attenzione per rendimento e continuità, tanto da entrare nella lista degli obiettivi per rinforzare e ringiovanire la mediana interista. Un’operazione tutt’altro che semplice: il Como non ha necessità di vendere e, anzi, punta a crescere ulteriormente, anche in vista di una probabile qualificazione europea. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore. Il fascino dell’Inter potrebbe rappresentare un fattore decisivo, soprattutto considerando i contatti già avviati e l’interesse manifestato dall’ambiente nerazzurro.

Intanto il club milanese valuta diverse opzioni per il futuro, con altri nomi nel mirino per il centrocampo (come Manu Koné della Roma, oltre al ritorno di Stankovic dal Bruges). Solo a fine stagione, però, si capirà se da questa attenzione nascerà qualcosa di concreto o resterà solo un’idea