Solo su Klinsmann: "Il collo rotto non è parte del gioco. Si parli di più di sicurezza degli atleti"

La campionessa del calcio statunitense, due ori olimpici e un Mondiale in bacheca, ed ex portiera Hope Solo attraverso i propri canali social ha voluto far sentire la propria vicinanza al connazionale Klinsmann, portiere del Cesena, che ha visto terminare anzitempo la propria stagione – con almeno sei mesi di stop previsti dopo l’operazione al vertebra – a causa di uno scontro di gioco con il centrocampista del Palermo Filippo Ranocchia, e chiesto di porre maggiore attenzione alla sicurezza fisica degli atleti.

“Inviando amore e forza a Jonathan Klinsmann e alla sua famiglia dopo il suo spaventoso infortunio lo scorso fine settimana. - si legge nel post - Il collo rotto non è solo 'parte del gioco', è un serio promemoria dei veri pericoli che gli atleti affrontano ogni singola volta che gareggiano. Specialmente i portieri che mettono a rischio il corpo in frazione di secondo per proteggere il gol.

Dobbiamo continuare a parlare di sicurezza, protezione e responsabilità che lo sport ha nei confronti dei suoi giocatori. Celebriamo il coraggio in campo, ma dobbiamo abbinarlo con cura.

Auguro a Jonathan una piena e costante guarigione e sperando che la sua famiglia si senta circondata da sostegno, amore e pace nei giorni a venire. I portieri sono alcuni degli atleti più coraggiosi del gioco, e questo è un promemoria che il loro sacrificio è reale”.