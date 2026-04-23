Ufficiale Torino, blindato il giovane Siviero: il portiere granata ha firmato fino al 2029

Il giovane Lapo Siviero, portiere classe 2006 del Torino, ha rinnovato il suo contratto fino al 2029 con opzione per un una stagione successiva. Di seguito il comunicato ufficiale del club granata:

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Lapo Siviero fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva.

Siviero è nato a Conegliano il 23 novembre 2006. È cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Vicenza. Giunto in granata nel luglio 2024, si è subito messo in mostra guadagnandosi dapprima la titolarità in porta nella formazione Primavera e successivamente venendo aggregato alla rosa dei portieri della Prima Squadra.

Per lui anche due presenze con la selezione Under 20 dell'Italia e la partecipazione al Mondiale U20 con la maglia azzurra nell'autunno 2025.

Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!"