12 milioni di pacchetto Venezia e il costo di Muharemovic: bilancio Sassuolo, le cifre ufficiali

Nei giorni scorsi il Sassuolo ha pubblicato il bilancio consolidato di esercizio, chiuso il 31 dicembre del 2025, e relativo all'anno solare scorso. Dalle pagine del resoconto finanziario neroverde, si possono ricavare anche le cifre ufficiali dei trasferimenti fatti nello scorso calciomercato estivo, che ha visto la società emiliana mettere sul piatto degli investimenti cifre notevolmente superiori rispetto all'incasso ottenuto sul fronte delle cessioni. Normale, se si considera anche il fatto che il Sassuolo era appena tornato in Serie A.

Andando a spulciare gli acquisti del Sassuolo, il più caro dell'estate è stato Jay Idzes, pagato quasi 8 milioni di euro. Colpisce notare come il Sassuolo abbia messo sul piatto 12 milioni per rilevare l'asse del Venezia composto da Candé, oltre che dal difensore indonesiano. E poi, i 2 milioni di euro versati alla Juventus per il riscatto del già chiacchieratissimo difensore Muharemovic, ai quali però aggiungere il 50% sulla futura rivendita in favore proprio dei bianconeri.

ACQUISTI SASSUOLO ESTATE 2025

Fali Candé (Venezia) 4.500.000

Jay Idzes (Venezia) 7.600.000

Tarik Muharemovic (Juventus) 2.000.000

Laurs Skjellerup (Göteborg) 3.415.000

TOTALE: 17.515.000

Guardando alle cessioni, invece, il Sassuolo ha monetizzato meno di 5 milioni di euro, un dato 'basso' legato al fatto che i partenti fossero perlopiù profili di seconda fascia. L'incasso più corposo lo ha garantito Racic, ceduto in Grecia.

CESSIONI SASSUOLO ESTATE 2025

Emil Ceide (Rosenborg) 1.800.000

Andrei Marginean (Dinamo Bucarest) 250.000

Uros Racic (Aris) 2.500.000

TOTALE: 4.550.000

L'esercizio del Sassuolo per il 2025 è stato chiuso in perdita per 38,7 milioni di euro con il fatturato calato da 102 milioni a 70,7 con però invariata la sponsorizzazione di Mapei, che ha immesso nelle casse della società 23 milioni. Crollate le plusvalenze (da 32,7 a 2,4 milioni di euro) con costi però in generale diminuiti (da 125,7 milioni si è passati a 118,6).