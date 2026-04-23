Lo Spezia potrà contare su qualche tifoso a Catanzaro. I 'Fuori di Spezia' saranno presenti

Come già accaduto per il derby contro la Carrarese dello scorso sei aprile il gruppo ‘Fuori di Spezia’ che riunisce tutti i tifosi del club ligure residenti lontano dalla città, sarà presente sugli spalti del Ceravolo di Catanzaro per sostenere la squadra di Luca D’Angelo impegnata in una complicata corsa salvezza. Questo il comunicato dei tifosi:

“Catanzaro-Spezia 25/04/2026

Il gruppo, mantenendo fede alla propria linea, sarà presente. In segno di solidarietà agli amici di sempre non esporrà alcun vessillo all’interno del Ceravolo. Trasferte libere”.

La trasferta in terra calabrese è stata infatti vietata nei giorni scorsi a seguito degli incidenti avvenuti dopo la sconfitta nel derby contro la Carrarese e la contestazione fuori dal Centro Sportivo Ferdeghini del sei aprile scorso.